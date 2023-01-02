Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік

Цитата

"За 1 січня 2023 року в Києві народилася 31 дитина, з них 12 хлопчиків та 19 дівчаток", — сказала Вишневська.

Доповнення

За 1 січня 2022 року в Києві народилося 50 дітей.

У перший день 2021 року у Києві народилося 42 дитини.