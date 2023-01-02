Менше, ніж торік: у Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У перший день нового року, 1 січня, у Києві народилася 31 дитина. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
Цитата
"За 1 січня 2023 року в Києві народилася 31 дитина, з них 12 хлопчиків та 19 дівчаток", — сказала Вишневська.
Доповнення
За 1 січня 2022 року в Києві народилося 50 дітей.
У перший день 2021 року у Києві народилося 42 дитини.