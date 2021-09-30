"Менше крадіть": нардеп Дмитрук відкриває в Одесі дитячі майданчики замість Труханова

Майданчик розташований за адресою вул. Глушка, 1/2. Його відкрили днями.

"Було справжнє свято з музикою, аніматорами та солодкою ватою", - пише Дмитрук у своєму Facebook.

Він повідомив, що в місті відсутні достатня кількість сучасних дитячих майданчиків, і звинуватив в цьому міську владу.

"Моя позиція така: "Менше крадіть, більше грошей залишиться на благоустрій міста та на майданчики для дітей!" А поки що доводиться по можливості вирішувати такі завдання самостійно з групою моїх однодумців", - пише Дмитрук.

Відзначимо, що за непідтвердженими даними, Дмитрук претендуватиме на посаду мера Одеси, яку зараз займає Геннадій Труханов.