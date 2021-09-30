"Менше крадіть": нардеп Дмитрук відкриває в Одесі дитячі майданчики замість Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук повідомив про відкриття дитячого та спортивного майданчика в Одесі, передає УНН.
Майданчик розташований за адресою вул. Глушка, 1/2. Його відкрили днями.
"Було справжнє свято з музикою, аніматорами та солодкою ватою", - пише Дмитрук у своєму Facebook.
Він повідомив, що в місті відсутні достатня кількість сучасних дитячих майданчиків, і звинуватив в цьому міську владу.
"Моя позиція така: "Менше крадіть, більше грошей залишиться на благоустрій міста та на майданчики для дітей!" А поки що доводиться по можливості вирішувати такі завдання самостійно з групою моїх однодумців", - пише Дмитрук.
Відзначимо, що за непідтвердженими даними, Дмитрук претендуватиме на посаду мера Одеси, яку зараз займає Геннадій Труханов.