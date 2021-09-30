"Меньше воруйте": нардеп Дмитрук открывает в Одессе детские площадки вместо Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук сообщил об открытии детской и спортивной площадки в Одессе, передает УНН.
Площадка находится по адресу ул. Глушко 1/2. Ее открыли на днях.
"Был настоящий праздник с музыкой, аниматорами и сладкой ватой", - пишет Дмитрук в своем Facebook.
Он сообщил, что в городе отсутствуют достаточное количество современных детских площадок, и обвинил в этом городскую власть.
"Моя позиция такая: "Меньше воруйте, больше денег останется на благоустройство города и на площадки для детей!" А пока приходится по возможности решать такие задачи самостоятельно с группой моих единомышленников", - пишет Дмитрук.
Отметим, что по неподтвержденным данным, Дмитрук будет претендовать на должность мера Одессы, которую в настоящий момент занимает Геннадий Труханов.