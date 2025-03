Меморіал пам’яті жертв катастрофи MH17 з'явився у Нідерландах

"Трагедія MH17 об’єднала нас. Ми завжди пам’ятатимемо і робитимемо все, щоб притягти відповідальних до правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap

— UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 березня 2018 р.