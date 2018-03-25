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Меморіал пам’яті жертв катастрофи MH17 з'явився у Нідерландах

Меморіал пам’яті жертв катастрофи MH17 з'явився у Нідерландах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25березня. УНН. У нідерландському Ейндховені з'явився меморіал пам’яті жертв катастрофи літака рейсу MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Про це йдеться у повідомленні українського посольства у Twitter, передає УНН.

"Трагедія MH17 об’єднала нас. Ми завжди пам’ятатимемо і робитимемо все, щоб притягти відповідальних до правосуддя", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap

— UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) 25 березня 2018 р.

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