Меморіал героям Небесної сотні у центрі Києва тимчасово демонтують
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Меморіал героям Небесної сотні у Києві тимчасово демонтують для проведення слідчого експерименту у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського, обвинувачуваних у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Ми не встигли завершити дії слідчого експерименту", - сказав прокурор Роман Псюк.
Сторона обвинувачення заявила клопотання про продовження строку виконання судового доручення до 1 липня 2017 року без відкладення судового розгляду. При цьому прокуратура просить суд призначити засідання не частіше, ніж один раз в тиждень.
Р.Псюк додав, що меморіал, встановлений героям Небесної сотні, заважає проведенню слідчого експерименту на "п’ятачку" біля аркад. Він зазначив, що для проведення слідчого експерименту "на наступному тижні будуть проведені роботи з тимчасового демонтажу меморіалу".
Разом з тим, за даними сторони обвинувачення, вже проведено слідчий експеримент з так званою "сніжною барикадою".
Раніше на вулиці Інститутській в центрі Києва слідчі в рамках справи екс-беркутівців провели слідчі дії.
Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській.
Раніше суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо С.Зінченка і П.Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.