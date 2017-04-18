Мемориал героям Небесной сотни в центре Киева временно демонтируют
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Мемориал героям Небесной сотни в Киеве временно демонтируют для проведения следственного эксперимента по делу относительно пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Мы не успели завершить действия следственного эксперимента", - сказал прокурор Роман Псюк.
Сторона обвинения заявила ходатайство о продлении срока выполнения судебного поручения до 1 июля 2017 года без отложения судебного разбирательства. При этом прокуратура просит суд назначать заседание не чаще, чем один раз в неделю.
Р.Псюк добавил, что мемориал, установленный героям Небесной сотни, мешает проведению следственного эксперимента на "пятачке" возле аркад. Он отметил, что для проведения следственного эксперимента "на следующей неделе будут проведены работы по временному демонтажу мемориалу".
Вместе с тем, по данным стороны обвинения, уже проведен следственный эксперимент с так называемой "снежной баррикадой".
Ранее на улице Институтской в центре Киева следователи в рамках дела экс-беркутовцев провели следственные действия.
Напомним, бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.
Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской.
Ранее суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством по С.Зинченка и П.Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 на улице Институтской.