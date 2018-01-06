Мексика вирішила купити у США ракети і торпеди майже на 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Уряд Мексики має намір купити у США озброєння на 98,4 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету El Universal.
За даними Агентства з питань співробітництва в сфері оборони і безпеки міністерства оборони США, Мексика запросила шість протикорабельних ракет Harpoon, 23 ракети RAM і шість протичовнових торпед MK 54, пристрої для їх запуску і зберігання, а також великокаліберні боєприпаси. “Цей аукціон підтримає зовнішню політику і національну безпеку США, допомагаючи зміцнити безпеку стратегічного партнера”, — наголошується в заяві американського агентства.
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Влада Мексики планують розмістити озброєння на військовому кораблі проекту “Сигма 10514”, будівництво якого почалося в серпні 2017 року Нідерландах.
Як раніше повідомляло УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа запросила у Конгресу 18 млрд доларів США на фінансування початкового етапу спорудження стіни на кордоні з Мексикою, який завершиться до 2027 року.