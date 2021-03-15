Мексика отримала мільйон доз вакцин компанії Sinovac. Україна очікує
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Мексика отримала мільйон доз вакцин CoronaVac від COVID-19 виробництва Sinovac Biotech Ltd. Про це повідомило міністерство закордонних справ Мексики в Twitter, передає УНН.
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"Мексика збільшує кількість замовлень з Китаю, щоб заповнити нестачу вакцини, і запросить ще 22 мільйони доз", - заявив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.
Деталі
Мексика замовила додаткові 10 мільйонів доз Sinovac на додачу до раніше замовлених 10 мільйонів доз, які повинні бути доставлені в період з березня по травень. За словами Ебрарда, нове замовлення надійде до Мексики в період з травня по липень.
Доповнення
Україна в кінці грудня уклала контракт на поставку вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. 9 березня Міністерством охорони здоров'я було прийнято рішення про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування вакцини CoronaVac, поставка якої очікується найближчим часом.
Станом на 15 березня в черзі на вакцину 250 тисяч українців.