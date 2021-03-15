Мексика получила миллион доз вакцин компании Sinovac. Украина ожидает
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Мексика получила миллион доз вакцин CoronaVac от COVID-19 производства Sinovac Biotech Ltd. Об этом сообщило министерство иностранных дел Мексики в Twitter, передает УНН.
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"Мексика увеличивает количество заказов из Китая, чтобы восполнить нехватку вакцины, и запросит еще 22 миллиона доз", - заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Детали
Мексика заказала дополнительные 10 миллионов доз Sinovac в дополнение к ранее заказанным 10 миллионам доз, которые должны быть доставлены в период с марта по май. По словам Эбрарда, новый заказ поступит в Мексику в период с мая по июль.
Дополнение
Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. 9 марта Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения вакцины CoronaVac, поставка которой ожидается в ближайшее время.
По состоянию на 15 марта в очереди на вакцину 250 тысяч украинцев.