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MEGOGO ексклюзивно покаже топові матчі Чемпіонату світу з футболу

MEGOGO ексклюзивно покаже топові матчі Чемпіонату світу з футболу

Київ • УНН

 • 1063385 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. До перших матчів Чемпіонату світу FIFA 2022 залишились лічені дні. MEGOGO розкрив деталі по найочікуванішим іграм в перших двох турах, які будуть транслюватись на медіасервісі ексклюзивно в прямому ефірі, передає УНН.

Деталі

Першим матчем, що буде доступним в прямому ефірі лише користувачам MEGOGO стане протистояння найкращої команди Африки – Сенегалу, з фіналістом Ліги націй УЄФА-2019 – збірною Нідерландів. Травма суперзірки «левів Теранги» Садіо Мане може завадити йому зіграти проти свого екс-партнера Вірджила Ван Дейка, проте саме у цьому протистоянні другого ігрового дня має визначитись ймовірний переможець групи.

У другому ексклюзивному матчі головний фаворит турніру збірна Бразилії зіграє з Сербією. Очікується, що цей ЧС може стати останнім для Неймара в якості головної зірки збірної «пентакампеонів», і його ношу підхопить лідер мадридського «Реалу» Вінісіус Жуніор. Минулорічний Мундіаль бразильці провели надвпевнено, але поступились збірній Бельгії в плей-оф турніру.

В третьому матчі на користувачів MEGOGO очікує неймовірне протистояння чинних чемпіонів світу – французів – зі збірною Данії. Незважаючи на своє десяте місце в світовому рейтингу FIFA, данці наразі є ледь не найкращою збірною Старого світу. У відбірковому етапі до Чемпіонату світу 2022 в Катарі команда Каспера Юльманна здобула 27 очок в 10 матчах, а на груповому етапі Ліги націй УЄФА перемогла французів двічі, дозволивши «гальским півням» відзначитись лише раз.

Нарешті, в найкрутішому матчі групового етапу, що буде доступним у прямому ефірі лише передплатникам MEGOGO, збірна Іспанії прийме Німеччину. Іспанці здивували занадто юним складом, оскільки до заявки на ЧС за «фурію роху» потрапили відразу вісім гравців молодіжної збірної Іспанії, на чолі з майбутніми суперзірками – Педрі, Гаві, Ансу Фаті, Йеремі Піно та іншими. Склад «Бундесманшафт» також зазнав значних змін у порівнянні з останнім великим форумом, і цей турнір стане першим випробуванням для нового керманича німців Гансі Фліка.

Повний список ексклюзивних прямих трансляцій на перші два тури Чемпіонату світу 2022 у Катарі:

• 21 листопада о 18:00, Сенегал – Нідерланди. Коментатори: Сергій Лук’яненко та Олександр Новак;
• 24 листопада о 21:00 Бразилія – Сербія. Коментатори: Віталій Кравченко та Роберто Моралес;
• 26 листопада о 18:00 Франція – Данія. Коментатори: Віталій Кравченко та Сергій Лук’яненко;
• 27 листопада о 21:00 Іспанія – Німеччина. Коментатори: Вадим Скічко та Сергій Пейчев.

Про інші ексклюзивні прямі трансляції турніру медіасервіс MEGOGO повідомить пізніше.

MEGOGO, як ліцензійний транслятор Чемпіонату світу з футболу, покаже всі матчі турніру в прямому ефірі на власних інтерактивних каналах «MEGOGO Футбол» та в розділі «Спорт», доступних за підпискою «Максимальна» та «Спорт». Крім того футбольні поєдинки транслюватимуть місцеві телеканали Суспільного Мовлення та Радіо Промінь.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2022 проходитиме з 20 листопада по 18 грудня в Катарі. Це вперше, коли подія такого масштабу відбувається на Близькому Сході і вперше в Північній півкулі пройде восени й взимку. Збірна України з футболу не пройшла до фінальної частини Чемпіонату світу, поступившись у вирішальному матчі збірній Вельсу.

Нагадаємо, MEGOGO активно розвиває спортивний напрям і має ряд ексклюзивних подій, серед яких: матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА, Суперкубок УЄФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Німеччини (DFB-Pokal), Кубок Іспанії, бої Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, та багато іншого.

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