MEGOGO эксклюзивно покажет топовые матчи Чемпионата мира по футболу

ukru
19:57 • 40380 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 68631 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 94710 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 131045 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133999 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110864 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104770 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91246 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111121 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136406 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 96309 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 27745 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 41843 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 36953 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 25006 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230810 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 261272 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198959 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204276 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239571 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 40380 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 97048 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117495 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119954 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127394 просмотра
Актуальное
MEGOGO эксклюзивно покажет топовые матчи Чемпионата мира по футболу

MEGOGO эксклюзивно покажет топовые матчи Чемпионата мира по футболу

Киев • УНН

 • 1063381 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. До первых матчей Чемпионата мира FIFA 2022 года остались считанные дни. MEGOGO раскрыл детали по самым ожидаемым играм в первых двух турах, которые будут транслироваться на медиасервисе эксклюзивно в прямом эфире, передает УНН.

Детали

Первым матчем, который будет доступным в прямом эфире, только пользователям MEGOGO станет противостояние лучшей команды Африки – Сенегала, с финалистом Лиги наций УЕФА-2019 – сборной Нидерландов. Травма суперзвезды «львов Теранги» Садио Мане может помешать ему сыграть против своего экс-партнера Вирджила Ван Дейка, однако именно в этом противостоянии на второй игровой день должен определиться вероятный победитель группы.

Во втором эксклюзивном матче главный фаворит турнира сборная Бразилии сыграет с Сербией. Ожидается, что этот ЧМ может стать последним для Неймара в качестве главной звезды сборной «пентакампеонов», и его ношу подхватит лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Прошлогодний Мундиаль бразильцы провели сверхуверенно, но уступили сборной Бельгии в плей-офф турнира.

В третьем матче пользователей MEGOGO ожидает невероятное противостояние действующих чемпионов мира – французов – со сборной Дании. Несмотря на свое десятое место в мировом рейтинге FIFA, датчане являются едва ли не лучшей сборной Старого света. В отборочном этапе к Чемпионату мира 2022 в Катаре команда Каспера Юльманна завоевала 27 очков в 10 матчах, а на групповом этапе Лиги наций УЕФА победила французов дважды, позволив «галльским петухам» отличиться лишь раз.

Наконец, в самом крутом матче группового этапа, который будет доступен в прямом эфире только подписчикам MEGOGO, сборная Испании примет Германию. Испанцы удивили слишком юным составом, поскольку в заявку на ЧМ за «фурию роха» попали сразу восемь игроков молодежной сборной Испании, во главе с будущими суперзвездами – Педри, Гави, Ансу Фати, Йереми Пино и другими. Состав «Бундесманшафт» также претерпел значительные изменения по сравнению с последним крупным форумом, и этот турнир станет первым испытанием для нового вождя немцев Ганси Флика.

Полный список эксклюзивных прямых трансляций на первые два тура Чемпионата мира 2022 года в Катаре:

•21 ноября в 18:00, Сенегал–Нидерланды. Комментаторы: Сергей Лукьяненко и Александр Новак;
•24 ноября в 21:00 Бразилия–Сербия. Комментаторы: Виталий Кравченко и Роберто Моралес;
•26 ноября в 18:00 Франция–Дания. Комментаторы: Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко;
•27 ноября в 21:00 Испания–Германия. Комментаторы: Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

О других эксклюзивных прямых трансляциях турнира медиасервис MEGOGO сообщит позже.

MEGOGO, как лицензионный транслятор Чемпионата мира по футболу, покажет все матчи турнира в прямом эфире на собственных интерактивных каналах «MEGOGO Футбол» и в разделе «Спорт», доступных по подписке «Максимальная» и «Спорт». Кроме того, футбольные поединки будут транслировать местные телеканалы Суспільного мовлення и Радіо Промінь.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это впервые, когда событие такого масштаба происходит на Ближнем Востоке и впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Сборная Украины по футболу не прошла в финальную часть Чемпионата мира, уступив в решающем матче сборной Уэльса.

Напомним, MEGOGO активно развивает спортивное направление и имеет ряд эксклюзивных событий, среди которых: матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, Суперкубок УЕФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Германии (DFB-Pokal ), Кубок Испании, бои Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator, и многое другое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы