Меган Маркл уперше вийшла у світ з Єлизаветою ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Меган Маркл, герцогиня Сассекська, супроводжує Єлизавету ІІ під час офіційного візиту до графства Чешир. Про це повідомляє Кенсінгтонський палац у Twitter, передає УНН.
Під час візиту до графства Чешир Меган Маркл і Єлизавета ІІ, зокрема, були присутні на відкритті мосту Mersey Gateway та подивилися виступи місцевих школярів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, чому Єлизавета II "недолюблює" Меган Маркл
Також вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок пожежі у багатоповерхівці Grenfell, яка сталася рік тому у цей день.
Окрім того, під час прогулянки містом Честер Меган Маркл і Єлизавета ІІ зустрілися з представниками громади.
Як повідомляв УНН, Меган Маркл порушила королівський кодекс на святкуванні дня народження Єлизавети ІІ.