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Меган Маркл уперше вийшла у світ з Єлизаветою ІІ

Меган Маркл уперше вийшла у світ з Єлизаветою ІІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Меган Маркл, герцогиня Сассекська, супроводжує Єлизавету ІІ під час офіційного візиту до графства Чешир. Про це повідомляє Кенсінгтонський палац у Twitter, передає УНН.

Під час візиту до графства Чешир Меган Маркл і Єлизавета ІІ, зокрема, були присутні на відкритті мосту Mersey Gateway та подивилися виступи місцевих школярів. 

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Також вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок пожежі у багатоповерхівці Grenfell, яка сталася рік тому у цей день.

Окрім того, під час прогулянки містом Честер Меган Маркл і Єлизавета ІІ зустрілися з представниками громади.

Як повідомляв УНН, Меган Маркл порушила королівський кодекс на святкуванні дня народження Єлизавети ІІ.

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