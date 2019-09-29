Меган Маркл таємно відвідала місце моторошного вбивства студентки в Південній Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Під час подорожі до Африки з принцом Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл здійснила таємну подорож до місця вбивства молодої студентки, смерть якої сколихнула Південну Африку. Про це йдеться на Instagram-сторінці королівської пари, передає УНН.
Так, повідомляється, що герцогиня пов'язала стрічку на місці, де минулого місяця було вбито 19-річну студентку Кейптауна, щоб висловити співчуття і проявити солідарність з тими, хто виступив проти насильства за ознакою статі та вбивства жінок в Південній Африці.
Повідомляється також, що Маркл поспілкувалася з матір'ю вбитої на цьому тижні, щоб передати їх з чоловіком співчуття.
Як повідомляв УНН, 27 червня в Африці було скоєно жорстоке вбивство громадянина України.