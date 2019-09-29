Меган Маркл тайно посетила место жуткого убийства студентки в Южной Африке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время путешествия в Африку с принцем Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл совершила тайное путешествие к месту убийства молодой студентки, смерть которой потрясла Южную Африку. Об этом говорится в Instagram-страничке королевской пары, передаёт УНН.
Так, сообщается, что герцогиня повязала ленту на месте, где в прошлом месяце была убита 19-летняя студентка Кейптауна, чтобы выразить соболезнования и проявить солидарность с теми, кто выступил против насилия по признаку пола и убийства женщин в Южной Африке.
Сообщается также, что Маркл побеседовала с матерью убитой на этой неделе, чтобы передать их с мужем соболезнования.
Как сообщал УНН, 27 июня в Африке было совершено жестокое убийство гражданина Украины.