“Мега Джекпот” лотереї “Мегалот” досяг 13 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. “Мега Джекпот” лотереї “Мегалот” становить вже 13 млн грн, а “Мегаприз” — 1 млн 650 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться завтра на Першому національному телеканалі України о 22:40.
За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№ 1623 від 18 березня 2017 року) максимальна сума виграшу становила понад 6,5 тисяч гривень.
Нагадаємо, 18 лютого житель міста Дніпро виграв “Мегаприз” лотереї “Мегалот” на суму понад 6 млн грн. Виграшна ставка була зроблена в місті Дніпро, а саме на точці продажу лотерейних білетів “М.С.Л.”, що розташувалась у ТРЦ “Караван” на вулиці Нижньодніпровська, 17.
У своїй ігровій картці переможець скористався системною ставкою. Загальна вартість його чека склала 140 гривень. При цьому мінімальна вартість однієї гри — 5 гривень. Наразі цей виграш є найбільшим серед усіх виграшів у лотереях у 2017 році.
Умови лотереї такі: “Мегаприз” — приз за 6 вгаданих чисел; “Мега Джек-пот” — приз за 6 вгаданих чисел та додаткову “мегакульку”, яка подвоює виграші.
Як раніше повідомляли в “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.