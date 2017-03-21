“Мега Джекпот” лотереї “Мегалот” досяг 13 млн грн

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться завтра на Першому національному телеканалі України о 22:40.

За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№ 1623 від 18 березня 2017 року) максимальна сума виграшу становила понад 6,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, 18 лютого житель міста Дніпро виграв “Мегаприз” лотереї “Мегалот” на суму понад 6 млн грн. Виграшна ставка була зроблена в місті Дніпро, а саме на точці продажу лотерейних білетів “М.С.Л.”, що розташувалась у ТРЦ “Караван” на вулиці Нижньодніпровська, 17.

У своїй ігровій картці переможець скористався системною ставкою. Загальна вартість його чека склала 140 гривень. При цьому мінімальна вартість однієї гри — 5 гривень. Наразі цей виграш є найбільшим серед усіх виграшів у лотереях у 2017 році.

Умови лотереї такі: “Мегаприз” — приз за 6 вгаданих чисел; “Мега Джек-пот” — приз за 6 вгаданих чисел та додаткову “мегакульку”, яка подвоює виграші.

Як раніше повідомляли в “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.