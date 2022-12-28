"Зрадники, вороги": медведєв розкритикував громадян, які вболівають за поразку росії у війні

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"До зрадників, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки та знищення, слід ставитися як до hostis publicus, ворогів суспільства", - заявив в Telegram медведєв, який наразі є заступником голови ради безпеки рф.

"Таких людей не можна пускати назад до росії до кінця їхніх днів. Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, хоч би якими вони були".

Цю ситуацію, коли "зрадники, які бажають поразки своїй країні і одночасно заробляють гроші на росії, має бути зупинено раз і назавжди", - заявив він.

Їм має бути дозволено повернутися лише після "беззастережного публічного покаяння", сказав він, але додав, що "для них було б краще не повертатися".

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