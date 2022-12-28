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"Зрадники, вороги": медведєв розкритикував громадян, які вболівають за поразку росії у війні

"Зрадники, вороги": медведєв розкритикував громадян, які вболівають за поразку росії у війні

Київ • УНН

 • 365894 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Громадяни, які підтримують поразку росії у війні, є "зрадниками та ворогами", заявив колишній президент рф дмитро медведєв, пише УНН.

Цитата

"До зрадників, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки та знищення, слід ставитися як до hostis publicus, ворогів суспільства", - заявив в Telegram медведєв, який наразі є заступником голови ради безпеки рф.

"Таких людей не можна пускати назад до росії до кінця їхніх днів. Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, хоч би якими вони були".

Цю ситуацію, коли "зрадники, які бажають поразки своїй країні і одночасно заробляють гроші на росії, має бути зупинено раз і назавжди", - заявив він.

Їм має бути дозволено повернутися лише після "беззастережного публічного покаяння", сказав він, але додав, що "для них було б краще не повертатися".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: медведєв звинуватив США у спробі спровокувати розпад росії та попередив, що це може призвести до "кінця світу"

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