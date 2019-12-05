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Прем'єр РФ заявив, що Зеленський хоче миру в Україні

Прем'єр РФ заявив, що Зеленський хоче миру в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський “хоче відновлення відносин з РФ і миру у своїй країні”, але питання в тому, чи вийде у нього це. Про це повідомив у четвер прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським телеканалам, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Очевидно, нинішній президент хоче домовитися з ключових питань розвитку своєї країни, і з Росією в тому числі, щоб мир був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього”, — сказав він. На думку російського прем’єра, важливо, щоб Зеленському вистачило сили духу і мужності протистояти “шаленому націоналізму”.

“Найголовніше, я про це сказав відразу ж після його обрання, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися в політичному істеблішменті, в окремих шарах і колах, а іншими словами, протистояти такому „оскаженілому націоналізму“ і бажанням все перевернути з ніг на голову у взаєминах з Росією”, — пояснив прем’єр-міністр.

Як зазначалося раніше, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв у жовтні провів робочу зустріч з главою “Газпрому” Олексієм Міллером і обговорив з ним питання, пов’язані з транзитом газу через територію України. На думку глави російського уряду, “газові проблеми в Україні залишаються незалежно від зміни влади”.

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