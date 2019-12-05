Прем'єр РФ заявив, що Зеленський хоче миру в Україні

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський “хоче відновлення відносин з РФ і миру у своїй країні”, але питання в тому, чи вийде у нього це. Про це повідомив у четвер прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським телеканалам, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.