Медведчук в інтерв'ю Bloomberg: я відкрито кажу, що ми повинні відновити відносини з Росією

У ньому політик заявив, що одне з головних програмних завдань партії - це зробити все для встановлення миру на Донбасі, оскільки президент Володимир Зеленський не зміг виконати обіцянки про мир, які допомогли йому, тодішньому політичному новачкові, здобути переконливу перемогу на виборах у 2019 році.

"Немає довіри ані до Зеленського, ані до його партії", - зазначив Віктор Медведчук.

Він підкреслив, що для припинення конфлікту на сході країни влада повинна виконувати мінські угоди, а також відновлювати відносини з Росією.

"Я відкрито кажу, що ми повинні йти тією самою дорогою з Росією, що нам потрібно зробити все, щоб відновити відносини. Люди вірять у це дедалі більше і більше", - додав Віктор Медведчук.

Також в інтерв'ю політик розкритикував діяльність нинішнього парламенту і Кабінету міністрів, які, на його думку, є неефективними і не вживають дій, спрямованих на соціальний захист громадян і зростання економіки. Тому він не відкидає можливості дострокових виборів до Верховної Ради.

"Є підстави для дострокових виборів, які краще відбивали б інтереси людей", - додав Віктор Медведчук.