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Медики "швидкої" можуть мати на роботі зброю - Мусій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Водії та лікарі екстреної медичної допомоги мають право носити з собою зареєстровану пневматичну зброю для захисту від нападів. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій.

Медики "швидкої" можуть мати на роботі зброю - Мусій

"Кожна людина має право і будь-хто: чи водій автомобіля швидкої допомоги чи, навіть, лікар може мати з собою зареєстровану аж до пневматичної зброю – це його особиста справа. Але системно це буде не дуже правильно прийнято в суспільстві", - сказав Мусій.

Проте він додав, що з морально-етичної точки зору це буде не зовсім правильно.

"Самому фізично це не справа лікаря чинити опір чи захищатись. Це не зовсім було б правильно з морально-етичних міркувань діяльності лікаря, як професії – рятування життів", - розповів Мусій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Випадки нападів на лікарів "швидкої" в Україні почастішали – експерт

Нардеп зазначив, що досліджував світовий досвід забезпечення медиків додатковими засобами захисту, і такої практики, за його словами, немає в жодній країні світу.

"Ніде у світі немає якихось спеціальних рішень уряду щодо зброї чи озброєння в тому чи іншому вигляді лікарів. Це тільки у нас, при тотальному невігластві, яке зараз панує в Міністерстві охорони здоров'я, можливі нюанси і упосліджене ставлення до лікарів. Повірте мені навіть в африканських країнах немає", - повідомив Мусій.

Як повідомляв УНН, тільки за останній рік в Україні  було зафіксовано 152 напади на медичних працівників, упродовж 2013-2017 років таких випадків сталося 543.

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