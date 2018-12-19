Медики "швидкої" можуть мати на роботі зброю - Мусій

"Кожна людина має право і будь-хто: чи водій автомобіля швидкої допомоги чи, навіть, лікар може мати з собою зареєстровану аж до пневматичної зброю – це його особиста справа. Але системно це буде не дуже правильно прийнято в суспільстві", - сказав Мусій.



Проте він додав, що з морально-етичної точки зору це буде не зовсім правильно.



"Самому фізично це не справа лікаря чинити опір чи захищатись. Це не зовсім було б правильно з морально-етичних міркувань діяльності лікаря, як професії – рятування життів", - розповів Мусій.



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Нардеп зазначив, що досліджував світовий досвід забезпечення медиків додатковими засобами захисту, і такої практики, за його словами, немає в жодній країні світу.



"Ніде у світі немає якихось спеціальних рішень уряду щодо зброї чи озброєння в тому чи іншому вигляді лікарів. Це тільки у нас, при тотальному невігластві, яке зараз панує в Міністерстві охорони здоров'я, можливі нюанси і упосліджене ставлення до лікарів. Повірте мені навіть в африканських країнах немає", - повідомив Мусій.



Як повідомляв УНН, тільки за останній рік в Україні було зафіксовано 152 напади на медичних працівників, упродовж 2013-2017 років таких випадків сталося 543.