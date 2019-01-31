Медик повідомила, як уникнути важких ускладнень від грипу

"Якби люди вчасно звертались до лікаря, ніхто б не помер, навіть люди літнього віку, тому що в інфекційній лікарні є противірусні препарати – якщо його приймати перші дві доби, то ускладнень не має бути. І це не всім, а тим, хто належить до груп ризику", - зазначила медик.



За її словами, до груп ризику належать люди, які страждають на хронічні хвороби, зокрема цукровий діабет, бронхіальна астма, ВІЛ, а також – вагітні. Цим людям показані щеплення проти грипу, однак, якщо вчасно не щепитися, то у разі хвороби цим людям слід обов’язково одразу звертатися до лікаря.



При цьому вона додала, що про настання грипу одразу сигналізують різке підвищення температури, ускладнення дихання.



Нагадаємо, найкращим методом профілактики проти грипу є вакцинація, крім того, в період сезонного росту захворюваності на грип і ГРВІ слід більше уваги приділяти особистій гігієні, вживати вітамінізовану гарячу їжу, а також більше часу проводити на свіжому повітрі, також треба частіше провітрювати приміщення.



Із середини зими вітамінів в овочах і фруктах залишається мало, тож українцям слід приймати їх у вигляді комплексних препаратів.