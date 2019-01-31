Медик сообщила, как избежать тяжелых осложнений от гриппа

"Если бы люди вовремя обращались к врачу, никто бы не умер, даже люди пожилого возраста, так как в инфекционной больнице есть противовирусные препараты - если его принимать первые двое суток, то осложнений быть не должно. И это не всем, а тем, кто принадлежит к группе риска", - отметила медик.



По ее словам, к группам риска относятся люди, страдающие хроническими болезнями, в частности сахарный диабет, бронхиальная астма, ВИЧ, а также - беременные. Этим людям показаны прививки против гриппа, однако, если вовремя не прививаться, то в случае болезни этим людям нужно обязательно сразу обращаться к врачу.



При этом она добавила, что о наступлении гриппа сразу сигнализируют резкое повышение температуры, затруднение дыхания.



Напомним, лучшим методом профилактики против гриппа является вакцинация, кроме того, в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ следует больше внимания уделять личной гигиене, принимать витаминизированную горячую пищу, а также больше времени проводить на свежем воздухе, также надо чаще проветривать помещение.



С середины зимы витаминов в овощах и фруктах остается мало, поэтому украинцам следует принимать их в виде комплексных препаратов.