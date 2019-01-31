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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80977 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

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Медик сообщила, как избежать тяжелых осложнений от гриппа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Тяжелых осложнений и смерти от гриппа можно избежать, если заранее вакцинироваться и сразу с наступлением болезни обратиться в медицинское учреждение, где окажут необходимую помощь в стационаре. Об этом заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии корреспонденту УНН.

"Если бы люди вовремя обращались к врачу, никто бы не умер, даже люди пожилого возраста, так как в инфекционной больнице есть противовирусные препараты - если его принимать первые двое суток, то осложнений быть не должно. И это не всем, а тем, кто принадлежит к группе риска", - отметила медик.

По ее словам, к группам риска относятся люди, страдающие хроническими болезнями, в частности сахарный диабет, бронхиальная астма, ВИЧ, а также - беременные. Этим людям показаны прививки против гриппа, однако, если вовремя не прививаться, то в случае болезни этим людям нужно обязательно сразу обращаться к врачу.

При этом она добавила, что о наступлении гриппа сразу сигнализируют резкое повышение температуры, затруднение дыхания.
 
Напомним, лучшим методом профилактики против гриппа является вакцинация, кроме того, в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ следует больше внимания уделять личной гигиене, принимать витаминизированную горячую пищу, а также больше времени проводить на свежем воздухе, также надо чаще проветривать помещение.

С середины зимы витаминов в овощах и фруктах остается мало, поэтому украинцам следует принимать их в виде комплексных препаратов.

Украинские Национальные Новости

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