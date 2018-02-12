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ОТГ розпочали процес отримання земель

ОТГ розпочали процес отримання земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. За тиждень практично всі створені в Україні об'єднані територіальні громади розпочали процес отримання земель у власність. Це стало можливим завдяки підписанню меморандумів з Держгеокадастром, передає УНН з посиланням на прес-службу Держгеокадастру.

“657 із 665 ОТГ, утворених в Україні, які можуть отримати в комунальну власність держземлі за межами населених пунктів, розпочали відповідну процедуру. 99% громад протягом тижня уклали з головними управліннями Держгеокадастру в своїх областях меморандуми про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі сільгоспземель державної власності у комунальну. Решта ОТГ завершують підготовку до підписання”, — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що у меморандумі сторони фіксують взаємні зобов’язання та підходи до процесу, у ньому зафіксовані також основні етапи такої передачі та їх послідовність, деталізовані дедлайни в частині видачі наказу про проведення інвентаризації тощо. Сторони зобов’язуються максимально сприяти одна одній на всіх етапах.

Водночас у відомстві звернули увагу на те, що меморандум — це декларація про наміри, офіційно ж процедура передачі ділянок стартує після того, як рада ОТГ прийме на сесії рішення про звернення до Держгеокадастру щодо передачі земель, а головне управління Держгеокадастру в області отримає відповідне клопотання. В середньому процес передачі земель для однієї ОТГ може тривати близько двох місяців.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про передачу об’єднаним територіальним громадам у комунальну власність землі.

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