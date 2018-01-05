Майже три тони фальсифікованого алкоголю вилучили податківці на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Податкова міліція ГУ ДФС у Закарпатській області, спільно з працівниками прокуратури, в рамках операції “Акциз-2018” виявили 2 тис 800 літрів фальсифікованого алкоголю, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС області.
“Фальсифікат знаходився в одному з гаражних приміщень міста Ужгород. Огляд гаражу проводився в рамках досудового розслідування кримінального провадження, що кваліфікується за ч.1 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Зокрема, у гаражному приміщенні знаходилось 4 тис пляшок горілки, ємністю по 0,5л, без марок акцизного податку України; прозора рідина із запахом спирту в пластмасових бочках, в кількості 800 л, та металевий закупорювальний станок”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виявлену під час огляду підакцизну продукцію та знаряддя для її виготовлення вилучено.
Нагадаємо, за словами співголови громадської ініціативи “Права справа” Дмитра Снєгирьова, до зимових свят виробництво сурогатного алкоголю зростає на третину. Тому експерт закликав українців бути пильними при виборі алкоголю.
Як повідомляв УНН, пляшка якісної української горілки до святкового столу коштує близько 90-100 грн.