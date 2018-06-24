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Майже десять років у Польщі знищували документи з військових архівів

Майже десять років у Польщі знищували документи з військових архівів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У Польщі були зафіксовані численні випадки знищення документів у військових архівах у Ґдині, Новому Дворі Мазовєцькому та Рембертуві з 2000 по 2009 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо". 

"Масштаб збитків є величезним, стосується сотень тисяч сторінок, серед яких були безцінні – з точки зору досліджень і архівів – матеріали періоду Польської Народної Республіки", – мовиться в комюніке Військового історичного бюро.

У повідомленні наголошено, що особливо обурливим є факт знищення у 2000-2009 роки документів органів безпеки комуністичної держави, попри те, що вже діяв закон про Інститут національної пам’яті від 1998 року. Згідно з цим законом, люди або установи зобов’язані передавати такі матеріали до архіву Інституту національної пам’яті, а їх знищення підлягає покаранню.

Серед знищених документів цього періоду були, зокрема, такі, що стосувалися тогочасного Міністерства громадської безпеки, судів і прокуратур сталінського періоду, Військової інформаційної служби та командування Військ охорони погрниччя.

Як повідомляється, втрачено тисячі сторінок документів, важливих для дослідження комуністичного минулого, зокрема про співпрацю із СРСР та іншими комуністичними державами, про ядерну зброю, персональні документи, звіти про настрої в Польському народному війську, цензорські матеріали, документи партійних і молодіжних організацій.

Як повідомляв УНН, відзначення 22 червня на державному рівні - атавізм "совка", який продовжує життя міфу про "Велику вітчизняну". Таку думку висловив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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