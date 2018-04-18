Майже 76% оформлень товарів на митниці здійснюється через "єдине вікно"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на 15 квітня за принципом “єдиного вікна” здійснюється 75,8% митних оформлень товарів, передає УНН.
“З 1 лютого 2018 року з 432,4 тис. поданих митних декларацій (станом на 15 квітня 2018 року), згідно з якими товари підлягали тим чи іншим видам державного контролю, понад 327,7 тис. оформлено за принципом „єдиного вікна“. Це становить 75,8% від загального обсягу оформлених декларацій”, — йдеться у повідомленні.
Податківці зауважили, що найбільший відсоток оформлень товарів підприємствами із застосуванням “єдиного вікна” мають Полтавська — 100%, Чернівецька — 98,3%, Луганська — 97,2%, Волинська — 97%, Рівненська — 96,4% та Львівська — 95,7% митниці.
Нагадаємо, невдовзі українські бізнесмени зможуть оформляти ліцензії на гуртову торгівлю та виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів онлайн.