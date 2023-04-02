Маємо очевидно абсурдну і деструктивну новину, держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН - Зеленський

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"Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН", - сказав Володимир Зеленський.

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"Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій... Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією", - додав Президент України.

Також Зеленський додав, що "не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН".

" І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - сказав він.

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