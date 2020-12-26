Майбутній суперник "Динамо" по ЛЄ отримав розгромний виграш у Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Бельгійський ФК "Брюгге" здобув виграш у домашній баталії 19-го туру середняка першості "Ейпен" з рахунком 3:0, передає УНН.
21-річний нідерландський нападник Ноа Ланг оформив дубль, а крапку у грі поставив нігерієць Окереке — 3:0.
Лідер переможців півзахисник Ванакен отримав вилучення на 79 хвилині.
Примітно, що український захисник “Брюгге” Едуард Соболь потрапив в заявку, але на поле так і не з’явився.
Зауважимо, перемога дозволила команді Соболя набрати 39 очок і закріпитися на вершині турнірної таблиці.
Додамо, 18 лютого “Динамо” прийматиме “Брюгге” в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.