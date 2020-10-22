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МАУ змусили платити збори за пасажирів державі

МАУ змусили платити збори за пасажирів державі

Київ • УНН

 • 21889 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вперше за останні 6 років авіакомпанія МАУ заплатила збори за пасажирів державі, повідомляє УНН із посиланням на дані, наявні у розпорядженні.

Платіж надійшов учора, 21 жовтня, у розмірі 4,6 млн грн. Це сума - збори за пасажирів і вантажі за неповний місяць серпня (з 7 по 31 серпня).

Раніше МАУ просто відмовилися платити збори державі, використовуючи шпарини у законодавстві. Тобто щорічно держава недоотримувала близько 50 млн грн, а за 6 років могла недоотримати, відповідно, близько 300 млн грн.

У той час, як більшість авіакомпаній платили, у МАУ користувалися особливим становищем. Але все припинилося у липні 2020 року, коли Верховна Рада підтримала проект закону "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України та за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України".

Як пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій, законом не передбачалося нових зборів для пасажирів, а лише врегульовувалося питання їх сплати державі. Законом було чітко позначено обов'язок всіх авіакомпаній оплачувати ці збори державі і визначалася відповідальність за несплату, аж до заборони польотів.

Відзначимо, що суперечка між МАУ і державою тривала з 2014 року. Наближені до групи Ігоря Коломойського народні депутати Верховної Ради навіть намагалися збирати підписи за відставку Криклія. Але все ж "перемогу" над МАУ можна вважати унікальним випадком, вважають експерти.

"Ми говоримо про досить унікальний випадок для української авіації, коли Верховна Рада прийняла зміни до законодавства - фактично, щоб змусити платити одну-єдину авіакомпанію. Обов'язкові платежі за кожного відлітаючого пасажира і за кожну тонну вантажу до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях ("Спецфонд") існують з 1993 року і використовуються українським авіаційним регулятором - Державіаслужбою для фінансування своєї діяльності. Всі авіакомпанії, включаючи МАУ, оплачували їх. Однак після затвердження Податкового і Повітряного кодексів в МАУ зрозуміли, що платити зовсім не обов'язково, адже жоден із законів не передбачає оплати в Спецфонд, яка за своєю суттю є податковим платежем і повинна встановлюватися саме законом", - зазначає глава авіаційного сектору юридичної фірми "Кінстеллар" Олексій Бурчевський, додаючи, що звільняти від таких платежів було б доречно якраз під час криз, як зараз, щоб зберегти національних операторів.

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