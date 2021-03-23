Матіос звернувся до Генпрокурора через звільнення з-під варти “торнадівців”

Цитата

“Я звертаюсь зараз до Генерального прокурора Венедіктової, звертаюсь до громадян, я ходив неодноразово на телебачення і казав: подивіться, що робив той, хто вдень воював, а вночі різав дитячі вуха. Це батальон „Торнадо“. Шість чоловік ця влада випустила, четверо ще залишились, і вони будуть випущені завтра. Так от, прізвище того, хто це не робить у державі — Максим Якубовський, мій колишній заступник, який розформував групу прокурорів і нема кому ходити до суду. Ці люди прийдуть до вас у домівку”, — заявив Матіос.

Деталі

Він зазначив, що інформацію про звільнення “торнадівців” з’ясовував “по старих зв’язках”.

“Виявляється, чи Генеральний прокурор, чи її керуючий заступник, яказав що немає жодного з реформованих прокурорів, який хоче йти слухати цю справу в суді, бо їм страшно”, — зазначив колишній військовий прокурор.

Що було раніше

ЗМІ повідомили цього тижня, що Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід на цілодобовий арешт колишнім бійцям “Торнадо” Микиті Куща та Максиму Глібову. Їх підозрювали в організації бунту в СІЗО влітку 2018 року.

Контекст

17 червня 2015 року тодішній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті “Торнадо” виникла злочинна група, яка в Лисичанську на Луганщині незаконно утримувала в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство.

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України “Торнадо”.

Загалом обвинувачення “торнадівців” включали, зокрема створення злочинної організації, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконне позбавлення волі або викраденні людини, катування, доведення особи до замаху на самогубство, насильницьке задоволенні статевої пристрасті неприродним способом тощо.

Найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко і громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 і 10 років позбавлення волі відповідно. Заступнику командира Миколі Цукурову призначили покарання у вигляді 9 років в’язниці, Іллі Холоду — 9,5 років. Троє інших фігурантів справи — Борис Гульчук, Максим Глєбов, Микита Кущ отримали по 9 років, а Анатолій Пламадяла — 8 років за гратами. Ще чотирьох засудили до 5 років “умовно” (з випробувальним терміном). Це Юрій Шевченко, Роман Іваш, Андрій Демчук, і Микита Свиридовський.

Перебуваючи у СІЗО, після винесення вироку, “торнадівці” влаштували бунт, після чого були “розселені” у різні установи відбування покарання.