Матиос обратился к Генпрокурору через освобождение из-под стражи “торнадовцов”

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 24595 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 39246 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103037 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139228 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192552 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192061 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277142 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 323141 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157749 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143089 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 73205 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 52880 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 33506 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 34141 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 100861 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 323147 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 276883 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 432283 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 398227 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 381496 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 100861 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 184579 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212918 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192997 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 277145 просмотра
Актуальное
Матиос обратился к Генпрокурору через освобождение из-под стражи “торнадовцов”

Матиос обратился к Генпрокурору через освобождение из-под стражи “торнадовцов”

Киев  •  УНН

 • 49581 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обратился к Генеральному прокурору Ирины Венедиктовой через освобождение из-под стражи бывших бойцов “Торнадо”. Об этом Матиос сказал в эфире канала “НАШ”, передает УНН.

Цитата

“Я обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Венедиктов, обращаюсь к гражданам, я ходил раз на телевидение и говорил: посмотрите, что делал тот, кто днем воевал, а ночью резал детские уши. Это батальон „Торнадо“. Шесть человек эта власть выпустила, четверо еще остались, и они будут выпущены завтра. Так вот, фамилия того, кто это не в государстве — Максим Якубовский, мой бывший заместитель, расформировал группу прокуроров и некому ходить в суд. Эти люди придут к вам в дом”, - заявил Матиос.

Детали

Он отметил, что информацию об освобождении “торнадовцов” выяснял “по старым связям”.

“Оказывается, или Генеральный прокурор, или его управляющий заместитель, яказав что нет ни одного из реформированных прокуроров, который хочет идти слушать это дело в суде, потому что им страшно”, — отметил бывший военный прокурор.

Что было раньше

СМИ сообщили на этой неделе, что Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения на круглосуточный арест бывшим бойцам “Торнадо” Никите Куща и Максиму Глебову. Их подозревали в организации бунта в СИЗО летом 2018 года.

Контекст

17 июня 2015 тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в роте “Торнадо” возникла преступная группа, которая в Лисичанске Луганской незаконно удерживала в подвале местных жителей, совершая против них насильственные действия побои, пытки, причинение телесных повреждений и особенно жестокое сексуальное насилие.

18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы особого назначения МВД Украины “Торнадо”.

В общем обвинения “торнадовцов” включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворении половой страсти неестественным способом и тому подобное.

Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук — 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурова назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Ильи Холода — 9,5 лет. Трое других фигурантов дела — Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла — 8 лет за решеткой. Еще четыре приговорили к 5 годам “условно” (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.

Находясь в СИЗО, после вынесения приговора, “торнадовци” устроили бунт , после чего были “расселены” в разные учреждения отбывания наказания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы