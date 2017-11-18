Матіос розповів деталі справи керівника Харківського інституту повітряних сил

"Військові прокурори Харківського гарнізону, у зв'язку із розслідуванням розкрадань в Харківському Національному інституті Повітряних сил, йшли не на склади боєприпасів (куди вже є заборона заходити з ГШ МОУ) - а в курсантську їдальню", - повідомив він.

Він зазначив, що керівник та заступник керівника ХНІПС відповідно вчора перший (генерал-майор) та сьогодні другий (полковник) - затримані військовою прокуратурою. Завтра суд обиратиме запобіжний захід обом.

Як повідомляв УНН, голову Харківського університету повітряних сил запідозрили у розкраданні майже 2,5 млн грн.