Матиос рассказал детали дела руководителя Харьковского института воздушных сил

"Военные прокуроры Харьковского гарнизона, в связи с расследованием хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил, шли не на склады боеприпасов (куда уже есть запрет заходить с ГШ МОУ) - а в курсантскую столовую", - сообщил он.

Он отметил, что руководитель и заместитель руководителя ХНИВС соответственно вчера первый (генерал-майор) и сегодня второй (полковник) - задержаны военной прокуратурой. Завтра суд будет избирать меру пресечения обоим.

Как сообщал УНН, председатель Харьковского университета воздушных сил заподозрили в хищении почти 2500000 грн.