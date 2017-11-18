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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15679 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32314 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43355 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49273 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45048 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91412 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99245 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Матиос рассказал детали дела руководителя Харьковского института воздушных сил

Матиос рассказал детали дела руководителя Харьковского института воздушных сил

Киев  •  УНН

 • 12796 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook рассказал детали расследования хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил, передает УНН.

"Военные прокуроры Харьковского гарнизона, в связи с расследованием хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил, шли не на склады боеприпасов (куда уже есть запрет заходить с ГШ МОУ) - а в курсантскую столовую", - сообщил он.

Он отметил, что руководитель и заместитель руководителя ХНИВС соответственно вчера первый (генерал-майор) и сегодня второй (полковник) - задержаны военной прокуратурой. Завтра суд будет избирать меру пресечения обоим.

Как сообщал УНН, председатель Харьковского университета воздушных сил заподозрили в хищении почти 2500000 грн.

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