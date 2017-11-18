Матиос рассказал детали дела руководителя Харьковского института воздушных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook рассказал детали расследования хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил, передает УНН.
"Военные прокуроры Харьковского гарнизона, в связи с расследованием хищений в Харьковском Национальном институте Воздушных сил, шли не на склады боеприпасов (куда уже есть запрет заходить с ГШ МОУ) - а в курсантскую столовую", - сообщил он.
Он отметил, что руководитель и заместитель руководителя ХНИВС соответственно вчера первый (генерал-майор) и сегодня второй (полковник) - задержаны военной прокуратурой. Завтра суд будет избирать меру пресечения обоим.
Как сообщал УНН, председатель Харьковского университета воздушных сил заподозрили в хищении почти 2500000 грн.