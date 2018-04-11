Матч "Шахтар" – "Динамо" розсудить арбітр Труханов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Комітет арбітрів ФФУ призначив офіційних осіб на матчі 27-го туру чемпіонату Української Прем’єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
На центральному матчі туру між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" працюватиме бригада арбітрів на чолі з Костянтином Трухановим. Асистентами арбітра стануть Сергій Беккер (Харків), Олександр Войтюк (Запоріжжя), четвертий арбітр – Віталій Романов (Дніпро), спостерігач арбітражу – Андрій Шандор (Львів).
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У нинішньому сезоні 42-річний харків’янин має 11 матчів вищого вітчизняного дивізіону, в яких показав 38 жовтих карток (у середньому – трохи менше 3,5 за гру), вилучив двох гравців (обидва рази – за друге попередження) та призначив 7 пенальті.
Має у своєму активі й чотири матчі за участю "Динамо" – "біло-сині" почергово під наглядом Труханова не змогли здолати "Верес" (0:0, 10 тур) та "Карпати" (1:1, 14 тур), а потім розгромили "Маріуполь" (5:1, 18 тур) та мінімально здолали "Верес" (1:0, 23 тур).
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Варто зазначити, що "Шахтар" обидва свої матчі за суддівства харків’янина виграв – проти "Олімпіка" (2:0, 6 тур) та "Карпат" (3:0, 22 тур).
Додамо також, матч "Шахтар" (Донецьк) – "Динамо" (Київ) відбудеться 14 квітня в Харкові на місцевому ОСК "Металіст".