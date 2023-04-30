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Mastercard прагне розширити прив'язку до криптовалют

Mastercard прагне розширити прив'язку до криптовалют

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Платіжна система Mastercard розширить свою програму, яка стосується криптовалютних платіжних карток, про це заявив керівник відділу криптовалют і блокчейну компанії, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Платіжна система Mastercard вже співпрацює з криптовалютними біржами, включаючи Binance, Nexo і Gemini. Картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах коштом своїх криптовалютних активів на біржі.

"У нас є десятки партнерів по всьому світу, які пропонують програми криптовалютних карток, і їх коло продовжує розширюватися", - сказав Радж Дхамодхаран, керівник відділу криптовалют і блокчейну Mastercard.

"Надання доступу до криптовалют у безпечний спосіб також є частиною нашої пропозиції, і ми продовжуємо це робити", - додав він.

Доповнення

Наразі більшість банків стали насторожено ставитися до клієнтів з криптовалютними коштами після того, як минулого року збанкрутувала низка великих криптовалютних компаній, в тому числі велика біржа FTX.

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