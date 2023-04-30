Mastercard прагне розширити прив'язку до криптовалют
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Платіжна система Mastercard розширить свою програму, яка стосується криптовалютних платіжних карток, про це заявив керівник відділу криптовалют і блокчейну компанії, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Платіжна система Mastercard вже співпрацює з криптовалютними біржами, включаючи Binance, Nexo і Gemini. Картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах коштом своїх криптовалютних активів на біржі.
"У нас є десятки партнерів по всьому світу, які пропонують програми криптовалютних карток, і їх коло продовжує розширюватися", - сказав Радж Дхамодхаран, керівник відділу криптовалют і блокчейну Mastercard.
"Надання доступу до криптовалют у безпечний спосіб також є частиною нашої пропозиції, і ми продовжуємо це робити", - додав він.
Доповнення
Наразі більшість банків стали насторожено ставитися до клієнтів з криптовалютними коштами після того, як минулого року збанкрутувала низка великих криптовалютних компаній, в тому числі велика біржа FTX.