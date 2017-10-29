Масштабний порив теплотраси: столичні Кардачі "парують", машини - "пливуть"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві стався масштабний порив теплотраси на Караваєвих дачах біля Радіоринку, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
"Дуже "вдало" почався опалювальний сезон на Караваєвих дачах біля Радіоринку. Через прорив труби немає ні гарячої води, ні опалення. Також, попливли машини і пішоходи. Околицю заполонив пар ..", - йдеться у повідомленні.
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У повдіомленні зазначено, що ліквідація масштабного прориву теплотраси в Києві на Ушинського триває уже не менше години.
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