Масштабний порив теплотраси: столичні Кардачі "парують", машини - "пливуть"

"Дуже "вдало" почався опалювальний сезон на Караваєвих дачах біля Радіоринку. Через прорив труби немає ні гарячої води, ні опалення. Також, попливли машини і пішоходи. Околицю заполонив пар ..", - йдеться у повідомленні.

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У повдіомленні зазначено, що ліквідація масштабного прориву теплотраси в Києві на Ушинського триває уже не менше години.

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