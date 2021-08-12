Масштабна пожежа у гаражному кооперативі у Києві: автівки екстрено витягували з гаражів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Голосіївському районі столиці сталася пожежа у гаражах. Вогонь гасили 40 пожежників. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомили у столичному ГУ ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Пожежа сталася сьогодні, 12 серпня, у місті Київ на вулиці Михайла Бойчука, 45.
На місце виклику виїхали найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що загоряння виникло у 2-поверховій будівлі, з якої вогонь перейшов на розташовані поруч гаражі. Пожежники оперативно почали гасити пожежу, шукати джерела водопостачання, а також довелося екстрено евакуювати машини з гаражів.
У ДСНС повідомили, що о 9:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв.м та о 10:01 - ліквідовано.
Гасити полум’я значно ускладнювала відсутність поблизу пожежних гідрантів. Тому пожежникам постійно підвозили воду і проклали додаткові магістральні лінії до найближчих гідрантів.
На місці події залучили 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 людей особового складу.
Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Доповнення
За даними звіту ДСНС, у 2020 році, порівняно з 2019 роком, загальна кількість пожеж в Україні зросла на 5,6%. Так, у 2020 році сталося 101 279 пожеж.