Масовий мор риби зафіксовано під Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На березі Хаджибейського лиману під Одесою зафіксований масовий мор риби і креветок. У районі фіксується сильний сморід. Місцеві жителі викладають відео у соцмережах.
За даними Чорноморського рибоохоронного патруля, мор відбувається через цвітіння водоростей, які споживають кисень у великих кількостях.
"Через теплу погоду і штиль цвітуть водорості. Вони споживають кисень і виділяють сірководень, який накопичується на дні. Через це фауна, що мешкає біля дна, і гине", - пояснила ексцес фахівець Чорноморського рибоохоронної патруля Ольга Рубей.
Такі ексцеси виникають у районі Хаджибейського лиману не перший рік. Востаннє мор креветок тут екологи фіксували в кінці червня цього року.