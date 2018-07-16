Масове отруєння у Львові: кількість хворих зросла до 25 осіб

"На 20:30 15 липня всього по допомогу до медиків звернулися 25 осіб, серед яких – одна дитина. Дитина та ще одна людина перебувають на амбулаторному лікуванні, усіх інших госпіталізували", - повідомили у департаменті.

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Нагадаємо, масове харчове отруєння зафіксували серед відвідувачів кафе "Томаш кебаб" у Львові. За фактом отруєння правоохоронці проводять перевірку.