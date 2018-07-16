Массовое отравление во Львове: количество больных возросло до 25 человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 июля. УНН. Возросло количество отравившихся среди посетителей заведения быстрого питания в центре Львова. Сейчас к медикам уже обратились двадцать пять человек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
"На 20:30 15 июля всего за помощью к медикам обратились 25 человек, среди которых - один ребенок. Ребенок и еще один человек находятся на амбулаторном лечении, всех госпитализировали", - сообщили в департаменте.
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Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители проводят проверку.