Массовое отравление во Львове: количество больных возросло до 25 человек

"На 20:30 15 июля всего за помощью к медикам обратились 25 человек, среди которых - один ребенок. Ребенок и еще один человек находятся на амбулаторном лечении, всех госпитализировали", - сообщили в департаменте.

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Напомним, массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе "Томаш кебаб" во Львове. По факту отравления правоохранители проводят проверку.