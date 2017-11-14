Маршрутні таксі не возитимуть безкоштовно пенсіонерів у Кропивницькому

За його словами, у Кропивницькому для перевезень в режимі маршрутного таксі передбачено 10 пільгових категорій, за які перевізники отримують компенсацію з міського бюджету. Щодо пенсіонерів за віком, міськрада з перевізниками таких договорів не заключала. Донедавна між сторонами діяли усні домовленості, які втратили силу після того, як з’явилась альтернатива.

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“Кількість осіб, що мають право на пільговий проїзд в громадському транспорті міста налічується близько 80 тис. пенсіонерів за віком — 53 тис. Щоб забезпечити всі пільгові категорії безкоштовним проїздом відповідно до порядку розрахунку компенсації перевізникам за пільговий проїзд, необхідно близько 80 млн грн. Такої суми виділити з міського бюджету не змогли, тож як альтернатива пропонуються тролейбуси і автобуси, якими охоплено майже всі райони міста”, — повідомив Олександр Вергун.