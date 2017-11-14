Маршрутні таксі не возитимуть безкоштовно пенсіонерів у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. З виходом до маршрути міста великовмісних автобусів, приватні перевізники міста відмовилися безкоштовно перевозити кропивницьких пенсіонерів. Про це під час засідання Громадської ради Кропивницького повідомив начальник управління транспорту міськради Олександр Вергун, передає кореспондент УНН.
За його словами, у Кропивницькому для перевезень в режимі маршрутного таксі передбачено 10 пільгових категорій, за які перевізники отримують компенсацію з міського бюджету. Щодо пенсіонерів за віком, міськрада з перевізниками таких договорів не заключала. Донедавна між сторонами діяли усні домовленості, які втратили силу після того, як з’явилась альтернатива.
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“Кількість осіб, що мають право на пільговий проїзд в громадському транспорті міста налічується близько 80 тис. пенсіонерів за віком — 53 тис. Щоб забезпечити всі пільгові категорії безкоштовним проїздом відповідно до порядку розрахунку компенсації перевізникам за пільговий проїзд, необхідно близько 80 млн грн. Такої суми виділити з міського бюджету не змогли, тож як альтернатива пропонуються тролейбуси і автобуси, якими охоплено майже всі райони міста”, — повідомив Олександр Вергун.