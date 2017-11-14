Маршрутные такси не будут возить бесплатно пенсионеров в Кропивницкому

По его словам, в Кропивницкому для перевозок в режиме маршрутного такси предусмотрено 10 льготных категорий, которые перевозчики получают компенсацию из городского бюджета. Для пенсионеров по возрасту, горсовет с перевозчиками таких договоров не заключали. До недавнего времени между сторонами действовали устные договоренности, которые утратили силу после того, как появилась альтернатива.

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"Количество лиц, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте города насчитывается около 80 тыс. пенсионеров по возрасту - 53 тыс. Чтобы обеспечить все льготные категории бесплатным проездом в соответствии с порядком расчета компенсации перевозчикам за льготный проезд, необходимо около 80 млн грн. Такой суммы выделить из городского бюджета не смогли, поэтому в качестве альтернативы предлагаются троллейбусы и автобусы, которыми охвачено почти все районы города", - сообщил Александр Вергун.