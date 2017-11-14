Маршрутные такси не будут возить бесплатно пенсионеров в Кропивницкому
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. С выходом в маршруты города многовместительных автобусов, частные перевозчики города отказались бесплатно перевозить Кропивницких пенсионеров. Об этом во время заседания Общественного совета Кропивницкого сообщил начальник управления транспорта горсовета Александр Вергун, передает корреспондент УНН.
По его словам, в Кропивницкому для перевозок в режиме маршрутного такси предусмотрено 10 льготных категорий, которые перевозчики получают компенсацию из городского бюджета. Для пенсионеров по возрасту, горсовет с перевозчиками таких договоров не заключали. До недавнего времени между сторонами действовали устные договоренности, которые утратили силу после того, как появилась альтернатива.
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"Количество лиц, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте города насчитывается около 80 тыс. пенсионеров по возрасту - 53 тыс. Чтобы обеспечить все льготные категории бесплатным проездом в соответствии с порядком расчета компенсации перевозчикам за льготный проезд, необходимо около 80 млн грн. Такой суммы выделить из городского бюджета не смогли, поэтому в качестве альтернативы предлагаются троллейбусы и автобусы, которыми охвачено почти все районы города", - сообщил Александр Вергун.