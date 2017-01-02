"Марш миру" відбувся в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 2 січня. УНН. В Міжнародний день миру, 1 січня, парафіяни Івано-Франківська з мешканцями міста пройшли центральними вулицями, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Цьогорічний Марш миру пройшов під гаслом: “Ненасильство — стиль політики на користь миру”.
Учасники маршу згадували ті країни, де тривають війни чи воєнні конфлікти.
Також близько сотні людей пройшлися центральною частиною міста і помолилися в Архікатедральному соборі Воскресіння Христового.
Нагадаємо, що у цей день по всьому світу люди несли на маршах плакат “Peace for Ukrainе”, разом з назвами ще 30 країн, де йде ІІІ світова у фрагментах.
Крім Івано-Франківська такі ж Марші пройшли і в Києві, Львові та інших містах України.
Окрім цього, у Києві 1 січня відбулася смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери.