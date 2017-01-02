"Марш мира" состоялся в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 января. УНН. Во Всемирный день мира, 1 января, прихожане Ивано-Франковска с жителями города прошли по центральным улицам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.
В этом году Марш мира прошел под лозунгом: "Ненасилие - стиль политики в пользу мира".
Участники марша вспоминали те страны, где продолжаются войны или военные конфликты.
Также около ста человек прошлись по центральной части города и помолились в Архикафедральном соборе Воскресения Христова.
Напомним, что в этот день по всему миру люди несли на маршах плакат "Peace for Ukrainе", вместе с названиями еще 30 стран, где идет ІІІ мировая в фрагментах.
Кроме Ивано-Франковска такие же марши прошли в Киеве, Львове и других городах Украины.
Кроме этого, в Киеве 1 января состоялось факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.