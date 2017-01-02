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"Марш мира" состоялся в Ивано-Франковске

"Марш мира" состоялся в Ивано-Франковске

Киев • УНН

 • 8492 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 января. УНН. Во Всемирный день мира, 1 января, прихожане Ивано-Франковска с жителями города прошли по центральным улицам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.

В этом году Марш мира прошел под лозунгом: "Ненасилие - стиль политики в пользу мира".

Участники марша вспоминали те страны, где продолжаются войны или военные конфликты.

Также около ста человек прошлись по центральной части города и помолились в Архикафедральном соборе Воскресения Христова.

Напомним, что в этот день по всему миру люди несли на маршах плакат "Peace for Ukrainе", вместе с названиями еще 30 стран, где идет ІІІ мировая в фрагментах.

Кроме Ивано-Франковска такие же марши прошли в Киеве, Львове и других городах Украины.

Кроме этого, в Киеве 1 января состоялось факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Украинские Национальные Новости

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