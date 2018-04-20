Марлос про майбутні матчі з "Динамо": ми знайдемо спосіб перемогти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Півзахисник збірної України та “Шахтаря” Марлос поділився своїми очікуваннями та виявив впевненість у силах “гірників” перед двома вирішальними матчами із “Динамо” у фіналі Кубку та чемпіонаті України, передає УНН з посиланням на прес-службу “помаранчево-чорних”.
“Ми переживаємо хороший момент: проводили сильні поєдинки, відмінно показали себе в Лізі чемпіонів. Що стосується „Динамо“, то вони демонструють стиль, який не цілком комбінується з нашою грою. Ми більше любимо відкритий, атакуючий футбол, де технічні якості можуть вплинути на результат, а кияни діють зовсім інакше, тому наше протистояння — це завжди війна, завжди боротьба. Я дуже поважаю „Динамо“, там виступають великі футболісти, але ми знайдемо спосіб перемогти. Фінал Кубка України — ще один украй важливий для нас матч, де буде можливість інвертувати свою гру: те, що не вдалося в минулому поєдинку, зробимо в наступному. Треба завойовувати Кубок. І ми докладемо абсолютно всіх зусиль, щоб цього домогтися”, — завірив Марлос.
Зазначимо, що в півфіналі Кубка України проти “Маріуполя” (5:1) Марлос забив один м’яч і зробив три гольові передачі.
Нагадаємо, що у фіналі Кубку країни “Шахтарю” протистоятиме “Динамо”, окрім того між командами відбудеться поєдинок в чемпіонаті. Наріз за 5 турів до завершення УПЛ між командами різниця у таблиці всього три бали.