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Маркевич про нічну "доставку" динамівців із Німеччини: це був піар, який того не вартий

Маркевич про нічну "доставку" динамівців із Німеччини: це був піар, який того не вартий

Київ • УНН

 • 13216 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. В ніч з 14 на 15 листопада чартером на замовлення Ігоря Суркіса гравців збірної з "Динамо", які мали позитивний тест на "ковід", терміново доставляли у Київ, однак у цьому не було жодної потреби, адже спецрейс УАФ із дотриманням усіх медичних проколів вже зранку, 15 листопада, прибув до столиці. Дії Суркіса у цій ситуації Мирон Маркевич називає "безглуздим піаром", наголошуючи на спробах президента київського клубу у такий спосіб просто привернути до себе увагу, передає УНН.

"Ну, я правда, не розумію того піару і навіщо було туди посилати літаки... Команда повинна була бути разом, навіть якщо вони на поле через хворобу не могли вийти – вони мали бути разом до кінця, підтримати поза полем, дивлячись телевізор – це ж підтримка була б моральна. Я вважаю, що команда повинна була бути разом до кінця, навіть шляхом ізоляції хворих. Просто Суркіс має гроші, на які влаштував собі цей нічого не вартий піар", - сказав Маркевич.

За словами функціонера, Суркіс у такий спосіб, ймовірно, усіляко намагається нагадати про себе, бо не може змиритися, що він - вже "минуле футболу".

"Так є. Але на все свій час, і він того не може зрозуміти", - додав Маркевич.

Нагадаємо, не чекаючи спецрейсу УАФ, вночі, 14 листопада, сайт "Динамо" поінформував, що своїх гравців та одного менеджера вони забирають іноземними авіалініями неназваної компанії.

Хоч у цьому і не було жодного сенсу - згодом розповів старший менеджер національної команди Олексій Таргонський.

"Разом із Віктором Коваленком (який вилетів із Німеччини бортом, замовленим УАФ, зранку, 15 листопада) мали летіти й три динамівці — Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін. Ми запланували виліт на ранок неділі, аби хлопці спокійно подивилися у своїх готельних номерах матч "Німеччина — Україна", а не їхали в аеропорт пізньої ночі, як, власне, і сталося. Необхідності екстрено евакуювати динамівців у суботу вночі не було жодної", — пояснив Таргонський.

Екстрену евакуацію гравців збірної із Німеччини також розкритикував прессекретар національної збірної Олександр Гливинський. Назвав її "псевдооперацією", мета якої могла полягати лише у тому, щоб дати Суркісу змогу "показати свою значущість", або ж дискредитувати людей, які працюють у збірній.

Також нагадаємо, що УНН вдалося з’ясувати, яким бортом "динамівців" доставляли у Київ. Про дотримання протиковідних обмежень там не йшлося.

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