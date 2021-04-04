Маркарова: США не забувають про Крим

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. США неухильно підтримують Україну в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Про це сказала в інтерв’ю Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова відповідаючи на запитання про те, чи не опинилася анексія Росією Криму в "тіні" бойових дій на Донбасі, які активізувалися останніми тижнями, передає УНН.

Цитата: 

"Яка ж "тінь"? Офіційний Вашингтон незмінно заявляє взагалі, що він визнає Крим частиною України. Це офіційні заяви від президента до держсекретаря на всіх абсолютно рівнях. США вже публічно заявили про підтримку створення "Кримської платформи". Тому я думаю, що якраз кримське питання стоїть досить гостро. Воно з порядку денного нікуди не піде", – переконана Оксана Маркарова.

При цьому посол відзначила підтримку Вашингтоном ініційованої Україною "Кримської платформи".

"Ми бачимо однозначну підтримку і взагалі всіх питань, які пов’язані з Кримом. "Кримська платформа" є одночасно, як пан міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба – ред.) сказав, і форматом, й інструментом порушення цих всіх питань і обговорення їх на рівні високополітичному, – саміт, який вже ініційований Україною на серпень", – вважає Оксана Маркарова.

Що було раніше 

2 квітня Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

США висловили підтримку українській ініціативі “Кримська платформа” і закликали країни ООН приєднатися.

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