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Маркарова: держава протягом трьох років вийде з капіталу ПриватБанку

Маркарова: держава протягом трьох років вийде з капіталу ПриватБанку

Київ • УНН

 • 11909 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство фінансів планує за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу ПриватБанку. Про це розповіла в інтерв'ю "НВ Бизнес" міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.

"Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Всі вони припускають входження інвесторів в капітал і повернення банків в комерційний сектор. Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитися в ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році в нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для ПриватБанку у нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу", - сказала Маркарова.

У той же час, за її словами, щоб "комусь щось продати треба, щоб хтось це купував", а в такому випадку ціна пов'язана з ризиком.

"Нам необхідно дійти до рішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому і показники банку (а вони хороші, і це дуже хороший кейс, який показує, що при правильному менеджменті, незалежній наглядовій раді та спільній роботі можна істотно поліпшувати позицію на ринку), але і додаткові ризики. І оцінка цих ризиків також буде залежати від загальної ситуації в країні: чим більше буде наш економічний ріст, тим більше буде інтерес до інвестицій в Україну, тим більше буде інтерес до банківського сектору", - додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр економіки заявила, що ПриватБанк планують приватизувати і знову повернути на приватний ринок.

Українські Національні Новини

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