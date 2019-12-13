Маркарова: держава протягом трьох років вийде з капіталу ПриватБанку

"Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Всі вони припускають входження інвесторів в капітал і повернення банків в комерційний сектор. Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитися в ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році в нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для ПриватБанку у нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу", - сказала Маркарова.

У той же час, за її словами, щоб "комусь щось продати треба, щоб хтось це купував", а в такому випадку ціна пов'язана з ризиком.

"Нам необхідно дійти до рішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому і показники банку (а вони хороші, і це дуже хороший кейс, який показує, що при правильному менеджменті, незалежній наглядовій раді та спільній роботі можна істотно поліпшувати позицію на ринку), але і додаткові ризики. І оцінка цих ризиків також буде залежати від загальної ситуації в країні: чим більше буде наш економічний ріст, тим більше буде інтерес до інвестицій в Україну, тим більше буде інтерес до банківського сектору", - додала вона.

Нагадаємо, раніше міністр економіки заявила, що ПриватБанк планують приватизувати і знову повернути на приватний ринок.