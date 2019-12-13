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Маркарова: государство в течение трех лет выйдет из капитала ПриватБанка

Маркарова: государство в течение трех лет выйдет из капитала ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 11908 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство финансов планирует за три года осуществить полный выход государства из капитала ПриватБанка. Об этом рассказала в интервью "НВ Бизнес" министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала", - сказала Маркарова.

В то же время, по ее словам, чтобы "кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", а в таком случае цена связана с риском.

"Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке), но и дополнительные риски. И оценка этих рисков также будет зависеть от общей ситуации в стране: чем больше будет наш экономический рост, тем больше будет интерес к инвестициям в Украину, тем больше будет интерес к банковскому сектору", - добавила она.

Напомним, ранее министр экономики заявила, что ПриватБанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок.

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