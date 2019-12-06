Маркарова розповіла про подальшу долю ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. ПриватБанк планують приватизувати і знову повернути на приватний ринок. Про це розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю для "Корреспондента", передає УНН.
"Ще в 2016 році була ухвалена стратегія розвитку і функціонування ПриватБанку. Вона передбачає, що через п'ять років після націоналізації його потрібно приватизувати і знову передати в приватні руки. Коли 52% активів банківського сектора перебуває в держвласності - це в принципі нездорова ситуація для ринкової економіки", - розповіла міністр.
На питання журналіста про ймовірне злиття ПриватБанку та Ощадбанку, Маркарова відповіла, що "планів про злиття з Ощадбанком немає, ми такий варіант не обговорюємо і обговорювати не будемо".
Так, ПриватБанк, а також Укргазбанк будуть повністю повернені на приватний ринок.
"В Укргазбанку вже розпочато процес залучення Міжнародної фінансової корпорації, з якою ми будемо готувати банк до повного продажу. ПриватБанк почнемо готувати до приватизації, як тільки зможемо. Щодо Ощадбанку йдуть переговори з ЄБРР про часткове входження в капітал банку. А від новообраної наглядової ради Укрексімбанку ми поки що чекаємо нову стратегію", - розповіла Маркарова.
Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов від Мінфіну до Кабміну.
Як раніше повідомляв УНН, ПриватБанк був націоналізований в 2016 році. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також, 18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "ПриватБанк", і визнав недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.