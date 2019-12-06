Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанка

"Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования ПриватБанка. Она предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности – это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики", - рассказала министр.

На вопрос журналиста о вероятном слиянии ПриватБанка и Ощадбанка, Маркарова ответила, что "планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем".

Так, ПриватБанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок.

"В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. ПриватБанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - рассказала Маркарова.

Напомним, что ПриватБанк перешел от Минфина к Кабмину.



Как ранее сообщал УНН, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Также, 18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.